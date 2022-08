Alfred Schreuder: «Entendo o Antony, mas o Ajax está na Champions. O Man. United não»

Uma no cravo... outra na ferradura. É isso que se pode dizer das declarações de Alfred Schreuder, técnico do Ajax, quando este sábado abordou a situação do avançado Antony. O jovem brasileiro falhou os treinos de sexta-feira e sábado, não atuou este domingo diante do Sparta Roterdão, e a sua saída parece um dado adquirido, mas o treiandor não dá o caso como fechado."Quero manter toda a gente, isso é certo. Quero que o Antony fique. Não espero que ele seja vendido. Os valores são algo de absurdo nestes dias, mas se olharem ao nosso plantel, já vendemos cinco titulares pelo menos. Não me parece certo se vendermos mais um jogador", comentou o técnico.Em relação à possibilidade do clube rejeitar os milhões que se falam (80M€), Schreuder diz não estar em posição de o dizer. "Não posso julgar isso. O clube é que tem de o julgar. Creio que somos fortes do ponto de vista financeiro".Por outro lado, o técnico coloca-se no lugar do avançado brasileiro, assume entender, mas opta por jogar uma 'cartada'... forte. "Claro que é difícil, mas também que ele é um miúdo. Jogas no Ajax e depois passam estes clubes... Mas aqui jogas na Liga dos Campeões. Acho que o Manchester United não... Mas entendo o ponto de vista dele. Tens sempre dois lados da história. Mas tenho boas sensações. Vamos ver o que acontece", finalizou.