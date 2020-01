Antero Henrique colocado na órbita do Man. United

Antero Henrique pode ser parte da solução para a crise que afeta o Manchester United e que começa a abalar seriamente a tranquilidade tanto da equipa como da estrutura diretiva. O ex-diretor desportivo do Paris Saint-Germain é considerado o alvo primordial dos red devils para assumir a direção desportiva e dar um novo ímpeto a uma gestão que tem sido alvo de fortíssima contestação.





A possibilidade de Antero, de 51 anos, rumar a Old Traford, causou forte impacto na imprensa internacional. Em Espanha, foi assegurado que o dirigente português tem outras possibilidades em carteiras, mas que ainda assim o acordo com o Man. United pode ser alcançado nos próximos dias. O ataque de adeptos à casa do vice-presidente Ed Woodward, responsável que tem estado na mira das críticas que também já atingem os proprietários do clube, os norte-americanos da família Glazer, pode acelerar o processo de depuração interna.Antero Henrique, para além dos méritos que acumulou em Portugal, como CEO e administrador do FC Porto, passou pelo Paris Saint-Germain e os espanhóis não esqueceram o seu papel tanto nas contratações de Mbappé como de Neymar. O Man. United, foi relatado, pretende melhorar o seu rendimento desportivo a breve trecho, mas sobretudo desenvolver a sua máquina de recrutamento para poder ganhar vantagem no combate direto com os seus competidores na Premier League.