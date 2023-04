Antigo defesa do Man. United ganhou mais de 10 milhões de euros e agora está na bancarrota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wes Brown, antigo defesa do Manchester United, que vestiu a camisola dos red devils durante 15 temporadas, entre 1996 e 2011, está na bancarrota. A falência foi declarada por um tribunal inglês.Brown, de 43 anos, ganhou cerca de 10 milhões de euros na carreira, foi 23 vezes internacional e chegou a auferir mais de 56 mil euros por semana.Em Old Trafford ganhou 5 campeonatos, duas Taças de Inglaterra, duas Taças da Liga e duas Ligas dos Campeões. Esteve em 362 jogos.Em 2022, o antigo futebolista divorciou-se da mulher, Leanne, uma mediática estrela dos reality shows com quem se casou em 2009. Juntos têm três filhas.