Antigos jogadores da Premier League elogiam Diogo Dalot

Os bons desempenhos de Diogo Dalot nas últimas semanas já lhe mereceram vários elogios do técnico Ralf Rangnick, mas também de antigos jogadores da Premier League como Kevin Phillips ou Paul Robinson, dois ex-internacionais ingleses."Ele não teve oportunidades com outros treinadores. É ótimo vê-lo a ter uma série de jogos e a agarrar as oportunidades dadas por Rangnick. Ele tem qualidade, sem dúvida. Ninguém vai para o Manchester United sem ter qualidade. Agora, tem o treinador ideal e uma oportunidade de demonstrar toda a sua qualidade. Ele tem sido soberbo e as estatísticas provam-no. Pode desempenhar um papel importante naquilo que o Rangnick está à procura de alcançar no United. No Diogo Dalot, Rangnick encontrou um jogador que lhe pode dar tudo o que que ele quer de um lateral direito. O Dalot parece estar cheio de confiança. O que estiver a fazer, está a resultar. É fantástico para o United ter um jogador como o Dalot a aparecer em primeiro plano numa altura em que estavam a sentir dificuldades", referiu Phillips, antigo avançado que se destacou no Sunderland, conquistando a Bota de Ouro de 1999/2000.Já Paul Robinson, guarda-redes que brilhou no Leeds, Tottenham e Blackburn, mostrou-se particularmente rendido à exibição do português no recente triunfo sobre o West Ham. "Ele foi brilhante no fim-de-semana. Dalot é um dos grandes trunfos para o United neste momento. Tem sido claramente opção com o novo treinador. Dalot parece intocável, um jogador diferente do que era. Faz-nos questionar o porquê de ter sido deixado de fora tantas vezes por Ole Gunnar Solskjaer", lembrou.