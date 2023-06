Antony acusado de violência doméstica e ameaças pela ex-namorada

A DJ brasileira Gabriela Cavallin apresentou, nas últimas horas, queixa por ameaças, violência doméstica e agressão contra Antony, extremo brasileiro do Manchester United, avança o 'Globo Esporte'.Segundo a mesma fonte, que garante ter tido acesso à queixa, Gabriela afirma ter sido agredida em maio, altura em que pediu proteção e acabou por solicitar exames para provar as agressões. A brasileira, de resto, juntou algumas fotografias à ocorrência para provar as lesões.Antony e Gabriela Cavallin estiveram numa relação no ano passado. Em julho, a DJ acabou por perder o bebé que esperava com o jogador dos red devils.