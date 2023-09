Antony afastado temporariamente do futebol: «Não quero ser uma distração»

A declaração de Antony nas redes sociais

Antony anunciou que vai estar fora dos relvados de forma a resolver as acusações de violência doméstica que sobre ele pairam, frisando uma vez mais estar inocente. Em comunicado, o internacional brasileiro disse que se trata de uma decisão tomada em conjunto com o Manchester United, de forma a não prejudicar o clube nesta fase conturbada da sua vida pessoal."Acordei com o Manchester United um período de afastamento enquanto resolvo as acusações que me foram feitas. Tratou-se de uma decisão mútua para não distrair os meus colegas e evitar gerar desnecessária controvérsia para o clube. Quero reiterar a minha inocência relativamente às acusações que me fizeram e irei cooperar totalmente com a polícia para ajudá-los a alcançar a verdade. Espero ansiosamente pelo regresso aos relvados", disse o extremo.Também em comunicado, o Manchester United disse igualmente ter "acordado com Antony que o seu regresso será adiado até nova informação, de forma a tratar das acusações". "Condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos no processo e compreendemos o impacto que estas alegações têm em pessoas alvo de abusos".Segundo a 'Sky Sports, o avançado estará numa espécie de licença mas será pago a 100%, ou seja, não está suspenso. Ainda hoje, Gabriela Cavallin, a ex-namorada de Antony que diz ter sido agredida pelo jogador brasileiro, sublinhou não entender por que razão o Manchester United ainda não tinha suspendido o extremo, à semelhança do que aconteceu com Mason Greenwood, quando também foi alvo de uma queixa por violência doméstica e tentativa de violação."O Antony tem de ser retirado do campo. É dececionante ver que ele pode jogar ao mesmo tempo que decorre uma investigação. Estou devastada com este processo. Como é que a vida pode decorrer normalmente para ele? Não podem saber o que sabem e não fazer nada. Ele tem de ser suspenso", atirou a modelo, de 22 anos, em declarações ao 'The Sun'.