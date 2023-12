Antony e as críticas de ex-jogadores do Man. United: «Esta tribuna digital arruína vidas»

Antony deixou duras críticas aos ex-jogadores do Manchester United e comentadores que o visaram nos últimos tempos. O extremo brasileiro, que chegou aos red devils no verão de 2022 proveniente do Ajax, a troco de 95 milhões de euros, passou por alguns problemas extra-desportivos e lamenta só ouvir opiniões negativas.



"Vejo críticas de ex-jogadores do clube e de outras pessoas nos meios de comunicação social, que expressam as suas opiniões sem razão e influenciam milhares de adeptos, mesmo quando não jogo. Mas nunca os vi fazerem críticas construtivas, ajudarem-me a ser um profissional melhor. Nenhum deles me mandou uma mensagem para saber como me sinto, principalmente neste período de turbulência por que estou a passar. Esta tribuna digital está a arruinar vidas, os contextos ficam de lado e a verdade não importa", lamentou o jogador, de 23 anos, ao 'The United Stand'.



Antony ainda não marcou qualquer golo esta época, esteve três semanas afastado da equipa devido a uma acusação de agressão sexual por parte da ex-namorada, tendo regressado ao convívio com o grupo em setembro. "A minha vida sempre foi muito desafiante e tive de passar por situações que muitos não podem sequer imaginar. Cresci num lugar onde comer, ter uma boa casa, internet ou aceder a uma boa educação era um privilégio. Diria que para nós, nas favelas, tudo isto era um luxo que poucos podiam ter. Foi um período em que aprendi a lidar com a pressão e com os desafios. Com a pressão da vida."



E acrescentou: "Estou a reconstruir-me em silêncio, sei que poderei estar na minha melhor forma física e mental, de modo a superar todas estas barreiras e desafios que tenho pela frente porque a minha vida sempre foi assim. Nunca ninguém me deu nada, sempre lutei muito por aquilo que consegui. Gostaria de saber como foi a vida dessas pessoas que fazem estas críticas maldosas. Tenho 23 anos, a minha vida mudou radicalmente nos últimos quatro. Não foi fácil assimilar e compreender todas estas mudanças. A minha batalha diária é voltar à melhor forma e render o máximo em campo. Recuperar a minha integridade e ter tranquilidade."