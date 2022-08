Antony fartou-se após nova nega do Ajax: «Só peço que me vendam...»

?? Why Ajax don't want to let you go?



?? Excl. Antony: "I'm not asking Ajax to release me, I'm asking Ajax to sell me with the highest bid ever for Eredivisie player. I've been insisting on this theme since February so that the club could rebuild the team with peace of mind". pic.twitter.com/JCXgoy80TF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2022

A nega dada pelo Ajax à proposta do Manchester United, avaliada em 90 milhões de euros, parece ter sido a gota de água para o brasileiro Antony. Esta sexta-feira, depois das notícias lançadas na imprensa internacional sobre a recusa de mais uma oferta por si, o avançado dos holandeses quebrou o silêncio e pediu publicamente ao clube de Amesterdão para o deixar sair."Desde fevereiro deste ano que os meus agentes têm ido a Amesterdão para informar o Ajax do meu desejo de sair do clube, de forma a enfrentar um novo desafio, e de que alguns clubes interessados iriam aparecer e com eles certamente uma boa proposta", começa por dizer, em entrevista com o jornalista Fabrizio Romano, que partilhou nas redes sociais todas as respostas dadas pelo avançado de 22 anos."Em junho, interrompi as minhas férias e vim informar pessoalmente os dirigentes do Ajax, incluindo o novo treinador, da minha vontade de sair e que eles deviam considerar essa possibilidade, porque era um projeto para duas temporadas. Durante a janela de transferências, continuaram a acontecer reuniões e também recebi uma proposta de renovar. Disse claramente, uma vez mais, que queria sair", lembrou.Até que chegou esta sexta-feira, com a tal proposta de 90M€ em cima da mesa. "Hoje, numa reunião com o clube, voltei a expressar a minha vontade de sair, mas desta vez com uma oferta considerável em cima da mesa. Já tinham chegado outras! O Ajax recusou-a, com o argumento de que teria apenas 5 dias para me substituir. Não lhes peço para me libertar. Peço ao Ajax para me vender por aquela que é a proposta mais alta de sempre na Eredivisie. Insisti neste tema desde fevereiro, para que o clube possa reconstruir a equipa com calma", explicou o avançado, que apesar de assumir ter sido feliz em Amesterdão, diz-se preparado agora para dar o salto e seguir a sua "história e sonhos"."As pessoas têm de me entender e perceber que a minha motivação leva-me a ser feliz. Preciso de continuar a jogar ao mais alto nível", finalizou o jogador, que tem contrato com o Ajax até 2025.