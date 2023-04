Antony vence prémio de melhor golo do mês… pela quarta vez

Setembro e outubro de 2022; fevereiro e, agora, março deste ano. Antony venceu pela quarta vez o prémio de melhor golo do mês, numa votação dos adeptos do Manchester United, equipa onde atuam os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.Desta vez, o eleito foi um golo marcado pelo brasileiro ao Betis na Liga Europa na 1.ª mão dos oitavos de final.. Antony chegou esta época ao Manchester United numa contratação milionária: 100 milhões de euros pagos ao Ajax."Estou muito feliz por vencer mais uma vez essa votação. Agradeço a todos os fãs do United. Realmente tem sido belos golos e espero ajudar cada vez mais o United. É meu primeiro ano no clube e muitas coisas boas estão a acontecer", admitiu Antony.