Árbitros dão razão a Cristiano Ronaldo: ficou um penálti por marcar diante do West Ham

Diante do West Ham, o Manchester United até venceu por 2-1, Cristiano Ronaldo voltou a marcar, mas a verdade é que o português não saiu de todo satisfeito da partida. Muito por culpa da atuação do árbitro, que lhe negou três possíveis penáltis por faltas sofridas dentro da área dos hammers. Após o encontro até Ole Gunnar Solskjær se queixou da situação e agora surge a informação de que os 'chefes' da arbitragem inglesa estão do lado do português nas queixas.





De acordo com o 'Times', essa foi a opinião passada ao árbitro Martin Atkinson durante a reunião habitual para analisar o trabalho dos juízes, na qual foi referido que devia ter sido assinalado castigo máximo no lance entre o português e Vladimir Coufal. Na altura, Atkinson nada marcou, nem o VAR detetou qualquer irregularidade, algo que levou a um pequeno puxão de orelhas por parte dos responsáveis da arbitragem.Na sua análise ao jogo, Solskjær já tinha feito notar o seu desagrado, dizendo mesmo esperar que não se veja uma Liga sem penáltis sobre Cristiano Ronaldo. "Tivemos dois penáltis claros. Só espero que não seja uma daquelas situações em que o Cristiano nunca vai ganhar um pénalti", disse o técnico após a partida.