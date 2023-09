Arturo Vidal fala de Ten Hag e dos "treinadores carecas": «Como pôde tirar o Ronaldo?»

Arturo Vidal abordou a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United e admitiu não entender por que razão o treinador Erik ten Hag deixou de apostar no internacional português, que tinha sido na época anterior (2021/22) o melhor marcador da equipa."Aquele treinador entrou mal", começou por dizer o chileno, de 36 anos, num canal de Twitch. "Como é que pôde tirar o Cristiano Ronaldo? Ele era o melhor marcador e tirou-o. Os tipos carecas são muito complicados."Vidal, que atualmente veste as cores do Athletico Paranaense, no Brasil, teve a sua conta de problemas com treinadores carecas quando esteve no Flamengo, no ano passado, onde foi treinado por Jorge Samapoli, com quem já tinha trabalhado na seleção do Chile.Depois de deixar o clube do Rio de Janeiro, o avançado disse que o argentino é um "perdedor" e acusou-o de não dar valor aos seus jogadores.