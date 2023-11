Arturo Vidal sobre Garnacho: «A única coisa má... não entendo por que celebra como o Cristiano»

Alejandro Garnacho nunca escondeu a sua admiração por Cristiano Ronaldo e faz questão de mostrá-la até na hora de celebrar golos, como sucedeu no domingo, após o golaço diante do Everton . Algo que para Arturo Vidal é visto como algo negativo. Em declarações citadas pela imprensa inglesa, numa transmissão na plataforma Twitch, o chileno do Athletico Paranaense, de 36 anos, considerou ser bom o argentino ter CR7 como ídolo, mas frisou que este já é importante o suficiente para criar a sua própria marca e não 'viver' à imagem do português."A única coisa má, ou que eu não entendo, é por que ele celebra como o Cristiano? Tem de criar o seu próprio nome. É já um grande jogador. É bom que seja o seu ídolo, que o respeite, mas tem de criar o seu próprio nome. Como é que vais celebrar um golo e depois lembrar-te dele? Não sei, mas celebra de outra forma. Mas foi um grande golo, foi um grande golo", disse o veterano médio.