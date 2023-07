Assediam, bloqueiam carros e perseguem jogadores: Man. United alerta para novo fenómeno

Mason Mount has done nothing wrong here.



Players are human beings, and they’re entitled to privacy. #MUFC

pic.twitter.com/NIn3rmN4tu — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) July 14, 2023

As imagens que surgiram nas redes sociais de um grupo de adeptos a abordar Mason Mount - recém contratado ao Chelsea - levaram o Manchester United a chamar a atenção para um fenómeno que, segundo o clube, ameça tornar-se perigoso.De acordo com os red devils, os "perigosos" grupos de caçadores de autógrafos abordam ostensivamente os jogadores, com o intuito de vender, depois, os items autografados. O clube avisa que "é apenas uma questão de tempo até alguém se magoar".No vídeo partilhado nas redes sociais o internacional inglês é pressionado por adeptos a assinar uma camisola e o jogador não esconde o desconforto. Mount pede aos adeptos que parem de o seguir, pois fazem-no consecutivamente há três dias.O Manchester United já condenou estas ações e promete tomar medidas. "Infelizmente este tipo de situações tornou-se comum. É a última coisa que o Mason merece, depois de ser tão simpático com toda a gente desde que chegou ao United. Estes grupos organizados bloqueiam os carros dos jogadores e assediam-nos quando estão a chegar ou a sair do seu local de trabalho. Está a tornar-se realmente perigoso e é uma questão de tempo até alguém se magoar", refere o clube, num comunicado."Isto também significa que os jovens adeptos, que apenas querem interagir com os seus heróis, muitas vezes não conseguem tirar uma foto com eles sem terem de enfrentar estes grupos. É frustrante para toda a gente, os membros da segurança têm falado com os jogadores no sentido de se colocar um ponto final do problema. Vamos ter de fazer alguma coisa se o problema persistir", acrescenta o clube.Estes caçadores profissionais de autógrafos pressionam os jogadores a assinarem grandes quantidades de items, que depois vendem por grandes quantias. Têm sido um problema em Carrington, o centro de treinos dos red devils.