Bailly: «Cristiano Ronaldo ou Messi? Sergio Ramos...»

Durante mais de uma década, Cristiano Ronaldo e Leo Messi cimentaram as suas posições como os dois jogadores mais importantes à escala planetária e aqueles que normalmente eram olhados como inspiração e exemplos a seguir. Ainda assim, há quem tenha outras referências, o que acaba por se explicar essencialmente pelas posições onde atuam. É o caso do defesa central Eric Bailly, que em conversa com o jornalista Guillem Balague revelou quem foi a sua inspiração.





"A minha maior inspiração sempre foi o Sergio Ramos. Admiro-o há muito tempo, por causa de tudo o que faz no futebol e pela forma como continua ao mais alto nível. Para mim é um dos melhores jogadores da história. Todos têm a sua opinião, mas ele é um dos melhores, a referência perfeita no meu entender. Se me perguntares, Messi ou Ronaldo, respondo-te Sergio Ramos", disse o jogador do Manchester United.