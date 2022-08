Balneário em silêncio: imprensa revela o que Ten Hag disse ao intervalo do Man. United-Brighton

O Manchester United entrou em falso no campeonato, com uma derrota por 2-1 diante do Brighton, mas Erik ten Hag fez de tudo ao intervalo para mudar o rumo dos acontecimentos. O jornal 'The Sun' revela o que o treinador holandês disse aos jogadores no balneário, numa fase em que os red devils perdiam por 2-0.Contrariamente a alguns dos seus antecessores, Ten Hag terá adotado um discurso "suave", dizendo que os jogadores precisavam de confiar em si mesmos e nos companheiros de equipa.O silêncio reinava no balneário - a maioria temia uma reação mais enérgica -, o treinador pediu aos jogadores que esquecessem os erros cometidos nos primeiros 45 minutos e que mostrassem mais bravura no ataque ao último terço.Ten Hag não individualizou o seu discurso e todos o apoiaram, incluindo Cristiano Ronaldo, que só entraria em campo no decorrer da segunda parte.