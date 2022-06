Balneário sem egos e treinos de "alta intensidade": o aviso de Ten Hag ao plantel do Man. United

Ten Hag já começou a fazer ajustes no plantel do Manchester United para a temporada 2022/23 e, segundo explica esta sexta-feira fonte do clube ao 'The Sun', o holandês decidiu enviar um email aos jogadores a garantir que não irá tolerar egos dentro do balneário."O novo treinador enviou emails aos jogadores da equipa principal a dizer que o futebol é um jogo de equipa e que nenhuma individualidade é mais importante que outra. O ênfase está em toda a equipa, apesar do clube ter jogadores de classe mundial", começou por explicar fonte ao diário britânico, antes de fazer referência aos índices físicos."Ele [Ten Hag] quer que os jogadores treinem a alta intensidade para que cada sessão seja como um jogo. Os jogadores já foram avisados que os seus níveis físicos estarão melhores do que algumas vez estiveram, e que se apoiarem o treinador, tudo irá correr pelo melhor. Caso contrário, estarão na porta de saída. Ten Hag vai insistir e insistir até que os jogadores façam as coisas bem. Se não conseguirem, irá substitui-los por jovens promissores".Recorde-se que Ten Hag, oficializado no Manchester United no passado dia 21 de abril , já garantiu que conta com Cristiano Ronaldo para a temporada 2022/23.