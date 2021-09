Berbatov e o regresso de Ronaldo ao Manchester United: «O Cavani não deve estar feliz...»

Dimitar Berbatov, antigo avançado do Manchester United, explicou ao site 'Betfair' que Edinson Cavani não deve estar satisfeito com o regresso de Cristiano Ronaldo.





"Dois jogos, três golos para o Cristiano Ronaldo. Não estou surpreendido pelo impacto que já teve e vai melhorar ainda mais no decorrer da época. Ninguém pode colocar em causa a sua capacidade para marcar golos e a aura que traz à equipa. Os adeptos deram-lhe as boas-vindas no sábado e ele agradeceu-lhes com dois bons golos", começou por analisar o búlgaro, em declarações reproduzidas pelo jornal inglês 'Mirror'.Só que Berbatov acredita que Solskjaer vai ter de saber ligar com alguns egos. "Vai ser interessante ver como é que o Ole vai fazer para manter os jogadores felizes. Terá de decidir que utilização vai dar a jogadores como Cavani e Anthony Martial. É aqui que gerir uma equipa se torna difícil.""O Cavani provavelmente não está satisfeito. Teve uma boa primeira época no United, mas perdeu importância na equipa, além de ter também perdido a camisola 7. Espero que o Ole tenha uma conversa honesta com ele sobre os seus planos para a equipa. Claro que o papel do treinador é escolher o melhor onze, mas os jogadores querem jogar e não ficam felizes quando são deixados de fora", acrescentou Berbatov.O antigo avançado considerou, por outro lado, que o clube faz determinadas contratações apenas para satisfazer os adeptos. E deu como exemplo Donny Van de Beek. "Está a ficar sem tempo para salvar a sua carreira no Manchester United. Foi titular frente ao Young Boys e acabou por ser substituído ao intervalo. Se sai do banco joga 10 minutos, se joga a titular é substituído. Nunca tem a oportunidade de mostrar o que pode fazer."E prosseguiu: "As coisas não estão a funcionar com o Van de Beek. É uma desilusão quando gastas tanto dinheiro apenas para satisfazer os teus adeptos. Espero que ele tenha uma oportunidade adequada, mas vai ser difícil..."