Berbatov: «Matheson provavelmente ainda não fez sexo e já marcou em Old Trafford»

Sem papas na língua, Dimitar Berbatov comentou o momento de sucessivos resultados pouco convincentes pelo qual o Manchester United está a atravessar atualmente.Em entrevista à Betfair, o antigo jogador dos red devils abordou a difícil qualificação do United, para os 'oitavos' da Taça da Liga Inglesa diante do Rochdale, do terceiro escalão inglês de futebol - triunfo nos penáltis (5-3) -, em que o jovem Luke Matheson, de apenas 16 anos, foi a principal figura, ao apontar, aos 76 minutos, o único golo do Rochdale."Matheson marcou um golo fantástico e só tem 16 anos. Provavelmente ainda não fez sexo e já marcou um golo em Old Trafford. A exibição dele deixou-me realmente impressionado, fez uma grande partida. O bom de competições como esta é que as equipas aproveitam para dar oportunidades aos jogadores mais jovens", vincou.