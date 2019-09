Berbatov: «O United tem de voltar aos tempos em que os adversários se 'borravam' no túnel»

Dimitar Berbatov, antigo jogador do Manchester United, diz que os red devils perderam o efeito medo que provocavam nos adversários sempre que pisavam o relvado do Old Trafford.Em entrevista à Betfair, o antigo internacional búlgaro afirmou que "neste momento os adversários do United não têm medo do clube", tal como acontecia anteriormente."As equipas estão a ver os resultados que o United está a conseguir nos últimos anos e começam a pensar que é cada vez mais fácil sair com uma vitória. Na quarta-feira, vi o Rochdale [partida para a Taça da Liga Inglesa, em que o Man. United perdeu nas grandes penalidades, por 3-5] a jogar completamente sem medo e muito confiantes, mesmo com alguns erros que iam cometendo. O United tem de voltar aos tempos em que os adversários se borravam no túnel. Têm de voltar a meter medo aos adversários", frisou.A continuidade de Ole Solskjäer no comando técnico dos red devils é, atualmente, uma incógnita. Para Dimitar Berbatov o técnico norueguês precisa apenas de tempo para colocar o clube de volta aos tempos áureos."Para mim, o United precisa de dar tempo ao Solskjäer, não é possível para um treinador saber que vai embora a cada mau resultado. O próximo que vir, vai pensar o mesmo e vai tornar-se um ciclo vicioso. Sinceramente, espero que tudo dê uma volta. Adoro-o como humano, como antigo jogador de futebol e quero que tenha muito sucesso como treinador. É uma lenda no clube", vincou.Atualmente, o Manchester United está em 8.º posto na Premier League, a 10 pontos do atual líder, o Liverpool.