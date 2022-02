Bertatov deixa conselho a Maguire e Cristiano Ronaldo: «Sentem-se e resolvam esta merda»

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro do Manchester United, diz que Cristiano Ronaldo e Harry Maguire têm de resolver rapidamente os seus problemas no que diz respeito à braçadeira de capitão.A imprensa inglesa noticiou que o central sente-se ameaçado pela liderança do português no balneário dos red devils e que CR7 pode até vir a ficar com a braçadeira nos próximos tempos. Uma questão que Maguire já desmentiu e que o treinador, Ralf Rangnick, também garantiu ser inexistente, mas que continua a ter eco em Inglaterra."Há sempre rumores à volta dos clubes e ninguém sabe se a história em torno do Harry Maguire e do Cristiano Ronaldo por causa da braçadeira é verdadeira", explicou o búlgaro, no portal da Betfair."O Harry diz que não há nada e espero que ele tenha razão. Mas se houver alguma coisa, espero que falem cara a cara e que resolvam o problema. Isto não é, garantidamente, o que o Manchester United precisa neste momento. A equipa está a lutar por um lugar nos quatro primeiros e ninguém quer este tipo de conversa a meio da época", acrescentou Berbatov.O búlgaro admitiu que o português até dava um bom capitão: "Obviamente o Ronaldo é um ícone do futebol, ele já fez tudo e quando se tem um jogador destes é preciso usá-lo, pedir-lhe conselhos e ouvir o que ele tem a dizer. Ele lidera pelo exemplo nos treinos e na forma como joga. Faz sentido o Ronaldo ser capitão porque ele já viveu de tudo no jogo. Mas por outro lado o Maguire é o capitão e, ok, ele até pode ter tido um outro jogo menos bom, mas também não creio que fuja às suas responsabilidades. Se houver alguma coisa, eles têm de se juntar, sentar-se, falar um com o outro e resolver esta merda."