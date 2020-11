Biografia de Cavani revela homem modesto: «Ganhava 16 milhões e chegou num autocarro regional»

Edinson Cavani é um homem de família, nada dado a excentricidades, humilde e muito modesto. Estas são algumas das conclusões que se podem tirar dos excertos da biografia do jogador uruguaio,intitulada 'El Matador', escrita por Romain Molina e que já foram conhecidos.





A obra relata alguns episódios da vida do avançado em Paris, cidade onde esteve sete anos, a jogar pelo PSG. "No final da época, o Cavani pediu-nos a referência de uma prenda que ele queria. O empregado disse que bastava recolhê-la e o gerente da loja confirmou. Mas o Cavani não quis, explicou que ganhava muito dinheiro e que não precisava que lhe dessem presentes. Apenas queria a referência para comprar e comprou duas. Foi a primeira vez que vimos um jogador do PSG fazer isto. É um pequeno gesto, mas Cavani foi o único que o fez", relata na obra alguém que coincidiu com o craque uruguaio do Manchester United na Cidade Luz.O avançado era uma das estrelas da equipa, mas não dava ares disso no centro de treinos do PSG. "Ia muitas vezes comer com os empregados do clube, em vez de estar junto dos seus companheiros, das 'estrelas'. Falava sempre com as senhoras da limpeza."E em vez de frequentar luxuosos resorts ou viajar em aviões de luxo, Cavani privilegiou sempre a família. "Sabem que o Cavani passou um mês de férias na sua cidade natal, em Santo? Em pleno inverno! Faziam uns 7 graus e chegou no autocarro regional. Seis horas de estrada! Quando ganhas 16 milhões de euros por ano, não é comum..."