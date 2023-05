'Braço direito' de Ferguson no Man. United não aprova chegada de Neymar: «É uma prima donna»

Rene Meulensteen, antigo adjunto de Alex Ferguson no Manchester United, mostrou muitas reservas relativamente à possível chegada de Neymar a Old Trafford este verão. O antigo 'braço direito' de sir Alex diz que o brasileiro do PSG é "uma 'prima donna'"."Trata-se, provavelmente, de rumores e especulação, ninguém fala muito sobre o assunto. Mas tenho a minhas reservas porque, apesar de ele ser um jogador de alto calibre, também é uma 'prima donna'", explicou Meulensteen na rádio 'TalkSPORT'. ""Ele nunca jogou na Premier League. Jogar em Espanha e em França é completamente diferente. Além disso, a sua melhor posição é a extremo esquerdo e aí temos o Rashford", acrescentou."Nunca se sabe o que se pode obter dele no campo. Sabes que vais ter retorno comercial, que obviamente interessa aos donos do clube. Mas é preciso olhar para isto com atenção e é por isso que o Erik [Ten Hag] esconde o jogo", finalizou Meulensteen.