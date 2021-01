Bruno Fernandes: «A fasquia é alta e sei que de mim toda a gente espera golos e assistências»

Depois do empate a zero na Premier League na semana passada, Manchester United e Liverpool voltam a defrontar-se amanhã, agora para a Taça de Inglaterra. Bruno Fernandes acredita que os red devils vão conseguir superar a eliminatória e não se deixa iludir pelo alegado mau momento da formação de Anfield.





"Eu vi muitos jogos do Manchester United e sei o que este jogo significa para os adeptos. E para nós significa muito porque é uma Taça e trata-se de uma boa oportunidade para deixar de fora da prova uma das equipas mais fortes", disse o internacional português em declarações ao site do Manchester United."Claro que com tantas equipas na Taça de Inglaterra gostaríamos de ter um jogo mais fácil nesta fase, mas para ganhar a prova é preciso defrontar os melhores. Agora temos a possibilidade de ganhar a um deles e é isso que queremos", prosseguiu.Sobre o alegado mau momento do Liverpool, que ganhou apenas um dos últimos seis jogos, Bruno Fernandes diz tratar-se de uma situação transitória. "As equipas têm momentos, não penso que o Liverpool esteja a jogar mal. A questão é que eles não ganham e esse é o problema. Quando as equipas não ganham toda a gente fala disso, quando os jogadores não marcam é a mesma coisa. Eu sinto isso, sei que a fasquia é alta porque quando cheguei marquei muitos golos e fiz muitas assistências; toda a gente espera golos e assistências da minha parte."Bruno considera que o mesmo se passa com alguns dos jogadores do Liverpool. "Toda a gente espera golos do Salah, do Firmino, do Mane. Eles não têm marcado nos últimos jogos e já se diz que não jogam bem. Eles criam, jogam, mas as outras equipas estão a jogar melhor, não deixaram de ser jogadores de muita qualidade. Todas as equipas estão a jogar agora sem a pressão dos adeptos, jogam de forma um bocadinho mais confortável. Não passa de um momento."