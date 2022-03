Bruno Fernandes renova com o Manchester United até 2027

Bruno Fernandes vai renovar com o Manchester United até 2027, segundo apurou. O empresário do jogador, Miguel Pinho, esteve nos últimos tempos a negociar um novo contrato para o médio e as partes chegaram agora a acordo.O internacional português chegou a Old Trafford em janeiro de 2020 e rapidamente deixou a sua marca, tornando-se rapidamente num dos futebolistas mais influentes do plantel.Bruno Fernandes, de 27 anos, totaliza 117 jogos, 49 golos e 39 assistências desde que chegou a Manchester (segundo dados do Transfermakt), sendo que esta época já leva 37 jogos, 9 golos e 14 assistências. Na Premier League, em 2021/22 soma 27 jogos, 9 golos e 6 assistências.