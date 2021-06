Bruno Fernandes: «Afinal, comprar jogadores da liga portuguesa poderá não ser assim tão mau»

Bruno Fernandes sublinhou esta sexta-feira, em entrevista ao 'Expresso', que a imagem dos jogadores portugueses em Inglaterra tem mudado ao longo dos últimos tempos, apontando ao que aconteceu com a sua chegada ao Manchester United ou de Rúben Dias ao City.





"Mudou um bocadinho o paradigma, o que pode ser bom, porque o campeonato [português] poderá ambicionar mais vendas significativas no futuro. Afinal, comprar jogadores da liga portuguesa poderá não ser assim tão mau. Eles viram uma resposta imediata. Antigamente olhavam, talvez, com alguma desconfiança. Diziam: vêm de uma liga mais fraca, menos intensa, com menos qualidade, vão precisar de tempo. Tanto o Rúben [Dias] como eu ajudámos a mudar um bocadinho essa ideia. A qualidade e a intensidade dependem do próprio jogador", afirmou.