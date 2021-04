Bruno Fernandes aplaude "perseverança" do Manchester United: «Continuamos em frente»

Bruno Fernandes aplaudiu esta segunda-feira a atitude do Manchester United na vitória de ontem frente ao Brighton (2-1), conseguida com reviravolta no marcador. Numa publicação nas redes sociais, o internacional português - que assumiu um papel decisivo assistindo Rashford no empate e participando na jogada do golo de Greenwood - sublinhou a "perseverança" dos red devils.



"Feliz com a perseverança revelada pela equipa ontem à noite. Continuamos em frente", pode ler-se no Instagram do médio.





Recorde-se que com a vitória de ontem, o Manchester United reforçou o segundo lugar da Premier League, agora com mais quatro pontos que o Leicester - perdeu ontem diante do líder Manchester City.