Bruno Fernandes aplaude regresso de Nuno Espírito Santo à Premier League: «Deu-me moral em público»

Bruno Fernandes ficou feliz com o regresso de Nuno Espírito Santo à Premier League. O técnico lidera o Nottinhgam Forest e o médio do Manchester United deseja-lhe, numa entrevista à DAZN Portugal, a maior das sortes."Só não fiquei muito contente porque ele ganhou-nos em dezembro...", começou por dizer Bruno Fernandes, em jeito brincadeira."Mas para mim quantos mais portugueses melhor, eleva o nome do nosso país. O Nuno já tinha feito aqui um ótimo trabalho com o Wolves, levou-os à Europa, é um treinador com competência para fazer um bom trabalho e desejo-lhe a maior sorte. Até porque proferiu algumas palavras sobre mim, provavelmente foi a primeira vez que um treinador português me deu tanta moral em público, ainda mais como rival... Mas quero que todos os portugueses sobressaiam, menos quando jogam contra mim, obviamente... Que tenham a maior sorte do mundo e que consigam singrar, porque quem ganha é o nosso país", concluiu Bruno Fernandes.