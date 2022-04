Bruno Fernandes após a renovação: «O melhor ainda está para vir»

Bruno Fernandes mostrou-se feliz por renovar contrato com o Manchester United. O internacional português, que chegou aos red devils em janeiro de 2020 e afirmou-se como um dos melhores jogadores da equipa, viu o seu vínculo ser prolongado até 2026, com mais uma época de opção."A partir do momento em que cheguei ao Manchester United tive uma relação especial com o clube e com os nossos fantásticos adeptos. Cresci a ver esta equipa, a sonhar ter um dia a oportunidade de jogar aqui. Esse sonho é agora uma realidade e uma honra", explicou o médio português, em declarações aos canais de comunicação do clube inglês."Mesmo depois de estar cá há dois anos, é uma sensação única entrar em Old Trafford e ouvir os adeptos cantarem a minha canção. É um verdadeiro privilégio vestir esta camisola e lutar pelo nosso incrível clube", prosseguiu Bruno Fernandes.E a finalizar, deixou uma garantia: "Há tanto que eu quero conquistar aqui e sei que o resto da equipa e o staff partilham a minha ambição. Queremos dar aos adeptos o sucesso que eles merecem. Partilhámos grandes momentos nos últimos anos, mas o melhor ainda está para vir."