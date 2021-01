Bruno Fernandes 'atira' a Klopp: «Em Portugal também falam disso para pôr pressão no árbitro»

Jurgen Klopp constatou que o Manchester United tem sido 'beneficiado' em termos de penáltis - tem 20, contra 'apenas' 10 do Liverpool - e Ole Gunnar Solskjaer já acusou o treinador dos reds de tentar influenciar os árbitros. Agora, foi Bruno Fernandes quem falou sobre o assunto.





"Nós ouvimos o que as pessoas dizem, mas eu sinceramente não quero saber", disse o médio português ao jornal 'The Guardian'. "O que interessa é continuarmos a fazer as coisas bem feitas e, quando temos um penálti, marcá-lo.""Joguei em Portugal e quando se joga no Sporting, no Benfica ou no FC Porto falam sempre desse tipo de coisas, às vezes para pôr pressão no árbitro; outras para fazer barulho na imprensa. Mas para mim, o mais importante quando temos um penálti é colocar a bola no sítio e fazer o meu trabalho", acrescentou."Vi no outro dia nas notícias que o Raheem Sterling falhou os últimos três penáltis que marcou e isso mostra que não é tão fácil como se pensa marcar um penálti. Tem de ser trabalhado, é preciso concentração. Isso não significa que o Raheem Sterling não seja um bom marcador de penáltis, simplesmente acontece", concluiu.Liverpool e Manchester United defrontam-se amanhã em Anfield.