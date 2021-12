Bruno Fernandes brinca com Fred: «Era suposto ser um cruzamento, certo?»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)

O Manchester United bateu o Crystal Palace ( 1-0 ), na 15.ª jornada da Premier League, com um golo solitário apontado por Fred. Depois da partida, Bruno Fernandes publicou uma foto ao lado do médio brasileiro e do compatriota Alex Telles, aos risos ainda no relvado."[O golo] era suposto ser um cruzamento, certo?", escreveu o internacional português para ilustrar a foto, adicionando ainda as falas que teriam sido dos colegas: "100%", concordou o antigo lateral do FC Porto, enquanto Fred pediu "respeito pelo pé direito". Nos comentários da foto, Alex Telles reagiu e continuou a brincadeira: "alguma dúvida?".