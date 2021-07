Bruno Fernandes começa a dar cartas no Manchester United

Bruno Fernandes já trabalha a todo o vapor em Carrington, o quartel-general do Manchester United. Finalizado o período de férias gozado após a participação no Europeu, o médio português mostra-se bastante entusiasmado com a nova temporada. "Tenho as baterias completamente recarregadas e estou de volta aos treinos", conta Bruno Fernandes nas redes sociais.

Numa intervenção realizada na conferência online promovida pela startup portuguesa ‘RealFevr’, o internacional luso de 26 anos demonstra que mantém a ambição intacta. "Temos todas as possibilidades de vencer a Premier... como sempre! Na última época não conseguimos qualquer troféu, mas somos sempre uma equipa de topo e lutamos por conquistar todas as provas em que estamos inseridos. Podemos ou não conseguir, mas vamos fazer o melhor para ganhar tudo aquilo em que participarmos", sublinha Bruno Fernandes, que não será ainda opção para Ole Gunnar Solskjaer no encontro particular de hoje à noite com o Brentford, o qual terá lugar em Old Trafford.