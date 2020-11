Bruno Fernandes criticado por dar salto antes de marcar os penáltis

Bruno Fernandes tem como imagem de marca a forma de bater os penáltis e Ian Wright, que já deixou elogios ao médio do United, criticou a forma como Bruno remata na marca dos 11 metros. Na opinião do ex-internacional inglês, de 57 anos, o salto que dá antes antes do penálti devia ser abolido.





"Assim é difícil para os guarda-redes. Eles não se podem mexer na linha, mas vês os jogadores a dar saltos e outras ações que baralham o guarda-redes", disse o ex-avançado após a vitória (1-0) do United, num jogo em que Bruno repetiu o penálti. "Deviam impedir que os jogadores dessem esse salto. Devia ser apenas correr para a bola e rematar", sublinhou.E para Ian Wright deveria existir mesmo uma lei que impedisse o salto antes do penálti. "Sim, a federação devia aplicar uma regra que impedisse o salto", vincou.