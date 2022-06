Bruno Fernandes deixa mensagem a Pogba: «Foi um prazer jogar ao teu lado»

Bruno Fernandes já reagiu ao anúncio da saída de Paul Pogba do Manchester United. O médio internacional português, que se encontra em estágio com a Seleção Nacional tendo em vista os compromissos para a fase de grupos da Liga das Nações, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao companheiro de equipa. "Foi um prazer jogar ao teu lado durante este tempo. Desejo-te o melhor para o teu futuro", escreveu o ex-Sporting.







It was a pleasure to play alongside with you for this period. Nothing but the best for your future. ??