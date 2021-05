Bruno Fernandes deve descansar diante do Leicester

Depois de ter feito 86 minutos no domingo e de Solskjaer ter admitido poupanças para o jogo de hoje, Bruno Fernandes deve ficar a descansar para quinta-feira, quando o Manchester United defronta o Liverpool. O médio português, de 26 anos, que voltou a ser decisivo na partida com o Aston Villa, ao marcar de penálti, deixou uma mensagem aos companheiros nas redes sociais: "Bom trabalho rapazes! Nós nunca desistimos! Reviravolta à maneira do United."