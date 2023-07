Bruno Fernandes e a braçadeira de capitão do Man. United: «É algo que me deixa orgulhoso»

Bruno Fernandes é oficialmente o novo dono da braçadeira de capitão do Manchester United e, em declarações aos canais do clube, não escondeu a felicidade. "É algo que me deixa orgulhoso, por tudo que tenho feito. É óbvio que é uma grande responsabilidade, mas fazer parte deste clube também é. Para mim será igual... não vai mudar nada. Vou continuar a dar o meu melhor e manter o mesmo padrão que já tinha", garantiu o internacional português que chegou aos red devils em janeiro de 2020.

Quem não teve dúvidas sobre a decisão foi o treinador Erik Ten Hag, que ontem explicou porque atribuiu a braçadeira, que pertencia a Maguire, a Bruno. "É um exemplo para os outros. Trabalha sempre no limite, tem a capacidade de integrar as pessoas no aspeto social e tem um vasto conhecimento do jogo. Espelha aquilo que um jogador do Man. United deve ser", justificou o holandês, deixando o aviso: "Mas o Bruno não faz tudo sozinho. Precisamos de mais líderes na equipa."

Também o central Varane aprova a escolha. "O treinador não teve medo de assumir a responsabilidade e é isso que esperamos. Precisamos de alguém com caráter e mentalidade vencedora", disse à ESPN.