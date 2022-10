Bruno Fernandes e a dificuldade em estudar inglês com a filha: «Ela tem sotaque de Manchester...»

Bruno Fernandes falou aos meios oficiais do Manchester United acerca da cultura inglesa, nomeadamente no que toca à comida e ao idioma, revelando uma das principais dificuldades que tem tido na adaptação - que já dura há dois anos - ao país: ensinar inglês à filha."A coisa mais difícil para mim é estudar com a minha filha e ajudá-la nos trabalhos. Ela tem sotaque e é muito difícil para mim. Quero ensinar-lhe as palavras, mas ela corrige-me. Tem sido um problema e eu não sou uma pessoa muito calma nessas alturas. Costumamos discutir, mas ela é que diz as coisas da maneira certa [risos]", começou por revelar.E acrescentou: "Eu falo o inglês de rua, acho que posso dizer assim. O inglês que se aprende em Portugal. Agora já comecei a apanhar outras palavras e o meu inglês está a melhorar. Ela tem sotaque de Manchester!".Entre vários elogios, Bruno Fernandes destacou a maneira "encantadora" como, em Manchester, as pessoas convivem nas ruas e nos cafés. "É muito bom passarem o tempo assim. Estava habituado a isso porque em Portugal também ia aos cafés com o meu pai, onde as pessoas jogavam às cartas, xadrez, bilhar, dardos...".O médio português, colega de Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot no Manchester United, aproveitou ainda para lançar um desafio aos companheiros. "Acho que a cultura variada que há em Manchester é muito boa, até no que toca a restaurantes, porque podes escolher aquilo que quiseres em qualquer lugar. Restaurantes portugueses não temos, vou ter de falar com os meus dois colegas para ver se abrimos um, para quando os portugueses vierem ao país poderem lá ir, e para os ingleses poderem comer o peixe fresco que comem no Algarve", rematou.