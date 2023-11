Bruno Fernandes e Dalot em busca de novo golpe na crise

Com 3 pontos somados até ao momento, o Man. United joga nova cartada decisiva pelo acesso aos 'oitavos' na visita a um Copenhaga que vendeu cara a derrota (0-1) em Old Trafford há duas semanas. O triunfo carimbado por Bruno Fernandes no último suspiro do duelo com o Fulham aliviou alguma da tensão em torno do plantel, mas Ten Hag sabe que precisa de manter o ímpeto vitorioso para afastar a crise . "Sabemos que os adeptos vão exigir o melhor e esse também é o nosso padrão. E mesmo que não joguemos bem, temos de ganhar", frisou o técnico. Atualmente no 3º lugar, os red devils vão procurar capitalizar o confronto entre as duas equipas acima - Bayern e Galatasaray - para entrar nas duas últimas jornadas sem depender de terceiros. "Só os 3 pontos interessam. Temos de nos colocar numa posição favorável", sublinha Ten Hag que, além de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, volta a contar com Rashford.

Bayern pode fechar 'oitavos'

Em Munique, o Bayern sabe que uma vitória frente ao Galatasaray lhe garante o bilhete para os 'oitavos', mas Tuchel não espera facilidades. "Sofremos na Turquia, eles jogam com muita intensidade e coragem. Vai ser muito difícil", avisa.