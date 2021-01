Bruno Fernandes e o Boxing Day: «Quando sonhas em jogar na Premier League pensas neste dia»

Ano novo... mas Bruno Fernandes continua igual. O médio português entrou em 2021 da mesma forma que encerrou 2020, ou seja, com golos. O camisola '18' marcou, de penálti, o tento que deu o triunfo por 2-1 ao Manchester United na receção ao West Ham, resultado que permitiu aos red devils igualar o Liverpool no topo da tabela classificativa.

"É claro que ainda estamos longe do final da Premier League mas temos de continuar assim, a treinar duro e continuar a vencer os nossos jogos. Temos de manter estar mentalidade de querer vencer sempre", começou por dizer o internacional português aos microfones da 'BBC'.

Melhoria gradual da equipa

"Eu concordo [com Ole Gunnar Solskjäer] porque no último jogo com o Leicester nós sofremos um golo já nos instantes finais. Hoje, o nosso único erro foi não termos marcado as chances que criámos e fecharmos o jogo o mais rápido possível. Nós não marcámos o terceiro e eles pressionaram-nos até ao final."

A responsabilidade de bater penáltis

"Eu sinto que tenho de marcar todos, mas o mais importante é marcar e não interessa muito bem como. Temos de ganhar os jogos não interessa como. Estou confiante sempre que vou bater um penálti, caso contrário já tinha passado a bola a outro."

Jogar no Boxing Day

"Quando sonhas em jogar na Premier League pensas neste dia - em jogar no Boxing Day e no primeiro dia do ano. Todos querem estar com as suas famílias mas este ano foi diferente e espero que o próximo [este] possa ser melhor."