Bruno Fernandes é o mais popular na... Nigéria

Com 2023 a chegar ao fim, foram revelados pelo ‘FBref’, site dedicado a estatísticas de futebol, os jogadores mais pesquisados este ano em mais de 30 países, numa lista dominada por Lionel Messi e… Moisés Caicedo, médio equatoriano do Chelsea. O argentino surge como o mais pesquisado em 13 países, entre os quais Holanda, Suécia, Itália, Alemanha ou África do Sul, além, claro, da Argentina. Já Caicedo, que no verão trocou o Brighton pelo Chelsea, lidera em Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Gales e Escócia.

Este ranking inclui ainda dois jogadores portugueses e um deles com um resultado, no mínimo, curioso. Cristiano Ronaldo, que já havia sido o atleta mais pesquisado no Google nos últimos 25 anos, liderou no nosso país, enquanto Bruno Fernandes foi o número um na Nigéria, onde existe uma grande comunidade de adeptos do Manchester United, equipa onde atua o médio internacional pela equipa das quinas.

A título de curiosidade, Kevin De Bruyne foi o mais pesquisado no Chile e Guti, antigo médio do Real Madrid, na… Colômbia. Já a Austrália foi o único país em que a mais pesquisada foi uma jogadora, neste caso Sam Kerr.