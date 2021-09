Bruno Fernandes e o penálti falhado: «Voltarei a assumir a responsabilidade sem medo nem temor»

Bruno sentiu necessidade de recorrer às redes sociais para contar o que lhe vai na alma, depois de este sábado ter desperdiçado um penálti nos descontos na derrota do Manchester United diante do Aston Villa.





"Ninguém está mais frustrado e desapontado do que eu por ter falhado o penálti que redundou na derrota. Hoje, falhei! Mas dei um passo em frente e encarei o desafio com a mesma ambição e responsabilidade que demonstrei nas muitas ocasiões em que a bola acabou no fundo da baliza. Voltarei a assumir a responsabilidade sem medo nem temor. Deixo tudo no campo e continuarei a fazê-lo. Fiquei emocionado quando vos [aos fãs] ouvi a cantar o meu nome no final do jogo. Voltarei mais forte!", escreveu o médio português, no Instagram.