Bruno Fernandes e o regresso do público a Old Trafford: «Até joguei por quatro!»

Cavani marcou através de um fantástico chapéu, mas o Manchester United não conseguiu dar uma alegria aos 10 mil fãs que estiveram em Old Trafford, empatando (1-1) com o já despromovido Fulham de Ivan Cavaleiro. O mais belo momento do jogo ocorreu aos 15 minutos. De Gea colocou a bola longa em Bruno Fernandes, o qual terá raspado nela com o calcanhar e desmarcado Cavani. O uruguaio fez uma ‘chapelada’ a Areola. Joe Bryan (76’) viria depois a igualar.





"Foi mesmo bom voltar a ter adeptos no estádio. Até joguei por quatro! Infelizmente, não conseguimos dar-lhes a vitória", disse Bruno, analisando o lance do golo: "Se toquei na bola? Honestamente, não senti que tenha tocado nela, mas o árbitro disse que sim."E avaliou a época: "Quando acabas a época sem poder chegar ao primeiro lugar, por vezes, não fazes as coisas certas nos momentos certos, sofres golos e cometes alguns erros. O foco tem que estar lá. Concedemos um golo, penso que foi bem jogado da parte do Fulham. Não concretizámos as oportunidades que tivemos. Por vezes, é esse o nosso problema nos jogos em que empatamos ou perdemos. Penso que, no futuro, este problema vai mudar, e o nosso foco tem que estar no próximo jogo, contra o Wolverhampton".Antes do jogo, Bruno recebeu das mãos de Solskjaer os troféus de Melhor Jogador do Ano (segunda vez seguida) e de Golo do Ano do Manchester United.