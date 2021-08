Bruno Fernandes e os reforços do Man. United: «Não podemos esperar que mudem o rumo do clube»

Bruno Fernandes analisou as contratações de Jadon Sancho e Raphaël Varane por parte do Manchester United, jogadores que trazem mais qualidade à equipa, mas sobre quem não pode, segundo explica, ser colocada toda a responsabilidade.





"Todos os jogadores que são contratados podem e têm de acrescentar alguma coisa. Mas não podemos esperar que venham e mudem completamente o rumo do clube, ou que sejam imediatamente os responsáveis por levar o clube para a frente", alertou Bruno Fernandes, em entrevista à 'ESPN Brasil'."Sabemos a qualidade que têm, são dois jogadores de um nível altíssimo, todos esperamos muito deles, mas a pressão que colocamos neles tem de ser a mesma que se coloca em quem já cá estava. Com estes jogadores, de nome e qualidade, devemos trazer mais responsabilidade à equipa, queremos ganhar, queremos troféus e sabemos que ao contratar jogadores deste nível estaremos mais perto de o fazer. Mas também não podemos colocar toda a responsabilidade em cima deles", acrescentou.O jogador português lamentou também o facto de o clube não ter conseguido conquistar qualquer troféu na época passada. "Não conseguimos conquistar troféus, que é o que todos no clube queremos. Sem títulos acaba por ser uma temporada incompleta da nossa parte. Mas acredito que mostrámos um crescimento na equipa. A pressão para este ano, os objetivos e o que as pessoas esperam de nós é cada vez maior, também pelas contratações que o clube fez."