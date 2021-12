Bruno Fernandes eleito 'Futebolista do Ano' pelos adeptos do Manchester United

Bruno Fernandes é o 'Futebolista do Ano' para os adeptos do Manchester United.

Há quase dois anos no emblema inglês, depois de se transferir do Sporting para Old Trafford em janeiro do último ano, o internacional português tem demonstrado ser uma das principais figuras do conjunto de Manchester e os adeptos não esquecem a sua importância na equipa, mesmo depois do regresso de Cristiano Ronaldo aos red devils.

Em 102 jogos realizados, o camisola 18 apontou 45 golos e 35 assistências (80 participações diretas em golos, digamos), números que explicam a escolha dos adeptos do clube.

Bruno Fernandes levou assim a melhor sobre os outros três candidatos à distinção, os companheiros de equipa David De Gea, Luke Shaw e Mason Greenwood, reunindo um total de 3.372 votos (44.05%).