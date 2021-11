Bruno Fernandes elogia avançados do Man. United: «Estou lá para os servir e deixá-los felizes»

Bruno Fernandes fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã, com a Atalanta, para a Liga dos Campeões, um encontro que surge depois de o Manchester United ter aliviado com o triunfo diante do Tottenham.





"Fizemos o nosso trabalho diante do Tottenham e ganhámos. Agora temos de esquecer isso e começar a pensar no que podemos fazer frente à Atalanta", explicou o médio português. "É uma competição diferente e queremos ganhar. Temos de estar concentrados amanhã."O Manchester United vinha de uma goleada sofrida diante do Liverpool mas conseguiu reagir. "A reação dos jogadores foi boa, é sempre difícil liderar com uma derrota frente a um dos nossos grandes rivais. Desiludimos os adeptos, mas isso já é passado. Concentrámo-nos no jogo com o Tottenham e agora temos de esquecer essa vitória, para nos focarmos na Atalanta."O jogador falou também da dupla de ataque, Cavani/Ronaldo, que tão bons resultados deu no jogo com os spurs. "Obviamente temos muita qualidade na equipa. Eles tiveram muita influência no resultado de sábado, mas com a qualidade que temos é muito fácil jogar atrás de qualquer um dos nossos avançados. São todos diferentes e todos podem marcar golos. Eu estou lá para os servir e deixá-los felizes."