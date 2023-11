Bruno Fernandes elogia João Neves e assume: «Gostaria muito de tê-lo a meu lado»

João Neves tem sido apontado ao Manchester United, algo que o poderia colocar ao lado no meio campo de Bruno Fernandes no clube inglês. Este sábado, na véspera do jogo da Seleção Nacional diante da Islândia, o médio dos red devils não quis comentar muito diretamente o tema, mas lá assumiu que gostaria de ter o jogador do Benfica nos ingleses."Tem de ser o treinador do Man. United a dizer se tem lugar ou não. É um grande jogador, não sei se teria lugar ou não. Depende do treinador e das suas ideias. Mas é excelente jogador e um excelente miúdo, muito profissional, terá futuro risonho seja onde for. Gostaria muito de tê-lo a meu lado. Porque tem qualidade e vai ter um futuro risonho. Depende dele. O que mais desejo é o melhor para ele", disse, à SportTV.