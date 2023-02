Bruno Fernandes enaltece apoio dos adeptos: «Consegues sentir que entre nós há algo especial»

O Manchester United até começou a perder diante do Barcelona, mas conseguiu ae garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa. Um resultado que, na ótica de Bruno Fernandes, se deveu à crença dos jogadores e também dos adeptos."A crença da equipa está sempre lá e a crença dos adeptos é fantástica. Puxaram por nós nos momentos difíceis para conseguirmos grandes reviravoltas. É um resultado fantástico, mas agora temos já um jogo grande no domingo", começou por dizer, à BT Sport.Bruno Fernandes assinou uma atuação positiva, mas a verdade é que a sua noite não começou tão bem, já que cometeu o penálti que permitiu ao Barcelona adiantar-se no marcador. O médio não o contesta diretamente, mas não pareceu convencido. "Nada do que disser vai mudar as coisas agora. Ambos estávamos a tentar ganhar a posição, a usar os braços, mas é o que é. Não quero comentar. Eles estão sempre certos, por isso não posso fazer nada sobre isso".A fechar, o português enalteceu ainda a ligação entre adeptos e equipa. "Os fãs têm estado connosco nos momentos mais duros. Esta época temos estado bem porque eles estão sempre lá para nós, mas isto é algo diferente. Consegues sentir que entre nós há algo especial, Old Trafford está em pulgas, por isso conseguimos este resultado. Quando conseguimos o golo logo depois do recomeço, sabíamos que eles estariam lá para nós".