Bruno Fernandes enfrenta concorrência de peso na corrida pela braçadeira de capitão do Man. United

O jornal 'The Sun' avança em Inglaterra que Erik ten Hag ainda não decidiu quem será o capitão do Manchester United na próxima época, isto embora Bruno Fernandes seja o principal candidato a envergar a braçadeira, que deverá sair em definitivo do braço de Harry Maguire. Mas o português enfrenta concorrência de peso, uma vez que Casemiro é também um forte candidato ao 'cargo'.O médio, de 31 anos, tem experiência e, numa entrevista à revista brasileira 'Placard', admitiu que gosta de liderar. "Gosto de ter este papel. De ser um líder, de cuidar, de ser como um pai, de tratar das coisas. Gosto de ser um exemplo, de ser o primeiro a chegar. É um papel que me agrada", referiu o jogador que chegou ao United na época passada, proveniente do Real Madrid."A braçadeira de capitão não passa de um símbolo, mas os jogadores têm a responsabilidade de falar com o árbitro, com os outros jogadores. Gosto de ser um futebolista que dá o exemplo", concluiu.