Bruno Fernandes: «Espero que não tenham deixado de ver o jogo ao intervalo»

Bruno Fernandes foi a principal figura da goleada imposta pelo Manchester United esta quinta-feira na receção à AS Roma, de Paulo Fonseca, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, ao bisar em golos e assistências, num jogo em que os red devils perdiam por 1-2 ao intervalo.





Hope you didn’t stop watching at half-time pic.twitter.com/WssNZcDgY5 — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 29, 2021

Numa mensagem deixada através da sua página oficial do Twitter, o internacional português brincou com o facto de o Manchester United ter 'guardado' cinco golos para a segunda parte, ficando assim com uma confortável vantagem para o embate da segunda mão. "Espero que não tenham deixado de ver o jogo ao intervalo", escreveu.No final do encontro, em declarações partilhadas pelos canais oficiais do clube, Bruno Fernandes mostrou-se radiante pela exibição da equipa, alertando para o facto de a eliminatória ainda ir a meio."Foi uma noite fantástica da nossa parte. A exibição da equipa foi 'top'. O resultado foi muito bom para nós, podia ter sido melhor se não tivéssemos sofrido golos. Mas estivemos muito bem, principalmente na segunda parte. É como o treinador nos disse ao intervalo, temos quatro partes para jogar. Jogamos a primeira e perdemos, jogamos a segunda e ganhámos. No intervalo das duas mãos, nós estamos na frente. Mas ainda faltam duas partes por se disputar e a nossa mentalidade terá de ser para ganhar esse jogo e a eliminatória", apontou.