«Esteve aqui, ali e em todo o lado...»: o que dizem os ingleses sobre Bruno Fernandes

Bruno Fernandes foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o Aston Villa por 2-1. O português marcou o penálti que ditou o triunfo que permite aos red devils igualarem o Liverpool no topo da Premier League. Os jornais ingleses colocaram o português em destaque, ainda que refiram que ele aparenta estar "cansado".





"Esteve aqui, ali e em todo o lado enquanto ditou o jogo de todas as áreas. Mostrou a sua frustração em certos momentos e mereceu um descanso em determinado momento, mas chegou-se à frente quando foi preciso marcar o penálti", escreve o jornal britânico, dando nota 8/10 ao português."Criou algumas oportunidades no seu sexto jogo a titular nos últimos 15 dias e marcou o seu 15º penálti pelo United. Vai estar agradecido pelos cinco dias de descanso até ao confronto com o City", dando nota 7/10 ao português."Pareceu um pouco fora de ritmo e a precisar de descanso em certos momentos do jogo. Dito isto, o Aston Villa também fez um grande trabalho ao rodeá-lo com adversários. Clínico da marca de penálti", escreve o portal, que dá também nota 7/10 ao médio.