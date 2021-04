Bruno Fernandes faz revelações: a sua inspiração, o defesa mais difícil que apanhou e a estatística

Bruno Fernandes desafiou os fãs no Twitter para uma sessão de perguntas e respostas. O resultado foi uma conversa animada, em que o médio do Manchester United revelou alguns pormenores da carreira e da vida pessoal. E também a sua atenção e paixão pelo Sporting, como já tinhamos dado conta ontem.





Eis algumas das principais respostas do internacional português:P - A tua mulher cozinha bem?R - Ela é uma grande cozinheira mas, aqui entre nós, eu sou o verdadeiro masterchef da família.P - Há algum antigo jogador no qual te inspiraste?R - Andrés Iniesta, como jogador e pessoa. Uma lenda!P - Com que antigos jogadores do United gostarias de jogar no clube?R - Ronaldo, Wayne Rooney ou Cantona.P - Defesa mais difícil que já apanhaste?R - Chiellini, para mim um dos jogadores mais subvalorizados. É de topo.P - És um modelo? (pergunta feita por De Gea)R - Não tenho as mesmas qualidades que tu para ser futebolista e modelo.P - Quem é o jogador mais engraçado no balneário do United?R - Eric BaillyP - Melhor golo que já marcaste na Premier League?R - Cabeceamento em casa do Everton P - Costumas ver as tuas estatísticas logo depois do jogo, algum tempo depois ou não ligas isso?R - Interesso-me pela estatística. Consulto os dados enquanto revejo o jogo em questão.